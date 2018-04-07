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Климкин оценил перспективы встречи глав МИД "Нормандской четверки"

Суббота, 7 апреля 2018, 03:23

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности встретиться с главами МИД Франции, ФРГ и РФ, если в повестку дня включат вопросы безопасности, освобождения заложников и размещения миротворцев в ОРДЛО.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

"Будем говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом посмотрим, с чем выходим на Россию ... Если включаем эти три вопроса в повестку дня "Нормандской встречи"- собираемся вчетвером", - подчеркнул Климкин.

"Очень надеемся, что в ближайшее время на такую ​​встречу мы выйдем", - добавил он.

Ранее лидеры стран "Нормандской четверки" заявили, что рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей "в ближайшие месяцы".

Кроме этого, "Нормандская четверка" призвала прилагать больше усилий с целью освобождения остальных заложников в соответствии с формулой "всех на всех" на фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 года.

Алексей Павлыш, УП

Темы: ДонбассОРДЛОКлимкинМИД
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