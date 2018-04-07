Супрун: За неделю более 150 тыс. украинцев подписали декларации с врачами

267 просмотров
Суббота, 7 апреля 2018, 05:15

За первую неделю программы "Врач для каждой семьи" более 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Со 2 апреля уже более 150 тысяч украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов относительно здоровья", - заявила она.

"Кампания по выбору врача началась во всех областях Украины. Медучреждения постепенно подключаются к электронной системе здравоохранения - на 4 апреля в системе уже 63% коммунальных учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь. Ежедневно присоединяются новые", - подчеркнула Супрун.

"Все мы впервые работаем с таким масштабным заданием, поэтому в некоторых регионах в начале возникли трудности. Так, во Львове и Днипре старт кампании был отложен.

Мы внимательно следим за ходом кампании и помогаем решать локальные вопросы. В пятницу во Львове начали подписывать декларации. В Днипре в ближайшее время заведения также восстановят подписания деклараций", - сообщила и.о. министра.

"Напоминаем, что недопустимо давить на пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим участковым врачом. Каждый украинец свободен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он ни был зарегистрирован", - отметили в Минздраве.

"Отказать в подписании декларации могут только по двум причинам: заведение еще не подключено к электронной системе здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов", - напомнила Супрун.

Читайте также: Без паніки: пояснюємо, що змінює медреформа з 2 квітня

Темы: Минздрав реформы здоровье
powered by lun.ua
По теме
В НАБУ обнародовали видео, на котором Супрун предлагают взятку 7 апреля 2018, 00:05
Гройсман заступился за Супрун: Может жить где угодно, а помогает Украине 6 апреля 2018, 12:03
Супрун говорит, что ее статус не влияет на медреформу 5 апреля 2018, 15:22
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 42 обстрела, 2 раненых
Климкин оценил перспективы встречи глав МИД "Нормандской четверки"
Reuters выяснило, как наемников из РФ перевозят в Сирию
В НАБУ обнародовали видео, на котором Супрун предлагают взятку
Все новости
гид

Где и как прокачать велосипед к сезону

Instagram дня

Знакомьтесь с самой грустной собакой в интернете