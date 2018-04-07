Сутки в АТО: 42 обстрела, 2 раненых
За прошедшие сутки, 6 апреля, боевики 42 раза обстреляли позиции сил АТО с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2 военных ранены.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял наши позиции в Широкиному, а из минометов калибра 82 мм – возле Песков", – говорится в отчете.
Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки.
Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по укреплениям ВСУ неподалеку Талаковки и Гнутового.
Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты "Бутовка", Песков и Каменки, а снайперский огонь – велся вблизи Широкиного.
"На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорных пунктах возле Луганского", – подчеркнули в штабе.
Кроме этого, 120 мм минометы оккупанты применили по защитниках н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы – по защитникам Троицкого.
Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по позициям сил АТО в районе н.п. Новолуганское.