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Сутки в АТО: 42 обстрела, 2 раненых

Суббота, 7 апреля 2018, 06:20

За прошедшие сутки, 6 апреля, боевики 42 раза обстреляли позиции сил АТО с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 2 военных ранены.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП противник обстрелял наши позиции в Широкиному, а из минометов калибра 82 мм – возле Песков",  говорится в отчете.

Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки.

Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по укреплениям ВСУ неподалеку Талаковки и Гнутового.

Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты "Бутовка", Песков и Каменки, а снайперский огонь  велся вблизи Широкиного.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорных пунктах возле Луганского",  подчеркнули в штабе.

Кроме этого, 120 мм минометы оккупанты применили по защитниках н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы  по защитникам Троицкого.

Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по позициям сил АТО в районе н.п. Новолуганское.

Темы: АТОДонбасс
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