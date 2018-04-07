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Трамп начал подготовку к возможному допросу у Мюллера - CNN

Суббота, 7 апреля 2018, 07:00
Трамп начал подготовку к возможному допросу у Мюллера - CNN

Президент США Дональд Трамп начал подготовку к возможному интервью со спецпрокурором Робертом Мюллером, который расследует возможное вмешательство РФ в американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации телеканала, подготовка в Белом доме к ответам Трампа на вопросы Мюллера "находится на начальном этапе". Советники и юрисконсульты инструктируют президента по темам, которые могут заинтересовать спецпрокурора во время допроса.

Подчеркивается, что официально глава Администрации еще не согласился на интервью с Мюллером. Но такая предварительная подготовка свидетельствует о том, что Трамп и его команда открыты для собеседования.

Ранее сообщалось, что адвокаты главы Белого дома пытаются договориться о сделке со спецпрокурором: показания в обмен на быстрое прекращение следствие.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В конце декабря 2017 года в интервью New York Times Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм".

Темы: СШАТрамп
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