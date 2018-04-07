Евпаторийскому "депутату" светит 10 лет - прокуратура

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Суббота, 7 апреля 2018, 10:05

Максимальное наказание, которое в настоящий момент может быть применено в отношении депутата так называемого "Евпаторийского городского совета" Сергея Осьминина - лишение свободы на срок до 10 лет.

Об этом сообщил начальник управления надзора за уголовным производством Прокуратуры АРК Игорь Поночовный, пишет "Крым. Реалии". 

"Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110, избрали меру пресечения, будем отрабатывать его эпизод", – сообщил Поночовный.

По его словам, действия "депутата", направленные на насильственное изменение конституционного строя или захват госвласти  - не окончательная квалификация и в процессе досудебного расследования прокуратура АР Крым может изменить квалификацию действий Осьминина. 

"В ходе досудебного расследования его действия будут окончательно квалифицированы перед завершением досудебного расследования, поэтому еще возможно изменение квалификации", – отметил представитель прокуратуры АРК. 

3 апреля 2018 года Служба безопасности задержала в пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с аннексированным Крымом депутата так называемого "Евпаторийского городского совета".

5 апреля "депутату" избрали меру пресечения - содержание под стражей.

Темы: прокуратура Крым
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