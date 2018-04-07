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ГПСУ: Боевики установили "таксу" за быстрое пересечение линии разграничения

Суббота, 7 апреля 2018, 11:29

Боевики требуют плату у граждан за ускоренное пересечение линии разграничения с территории, неподконтрольной Украине.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"В последнее время наблюдается неравномерность пассажиропотока через КПВВ, особенно" Новотроицкое ". Граждане прибывают крупными партиями раз в полчаса-час на личном автотранспорте и в автобусах. Сами путешественники отмечают, что такую ​​ситуацию создают представители НЗФ: за ускорение движения они требуют плату", - говорится в сообщении.

О такой же ситуации граждане, вынужденно остаются на временно оккупированной территории, пишут в соцсетях.

"Граждане описывают "таксы" боевиков за ускоренный проезд и условия, в которых приходится пересекать линию соприкосновения", - отмечают в ГПСУ. 

В частности, в сообщениях отмечается, что водители маршрутных автобусов, которые курсируют через КПВВ, "делятся с "пограничниками ДНР" - 1000 рублей с маршрутки и 50 - за каждого пассажира".

 
 

"Перед Пасхальными праздниками пассажиропоток становится более интенсивным. Украинские пограничники неоднократно сталкивались с ситуациями, когда незадолго до закрытия КПВВ с временно оккупированной территории прибывало значительное количество граждан. В случае необходимости увеличивается количество пограничных нарядов, чтобы граждане имели возможность быстрее пересечь линию разграничения и не остались в "серой зоне" после закрытия КПВВ", - отметили в пограничной службе.

Темы: ДонбассПограничная служба
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