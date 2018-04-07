Штаб: С начала "перемирия" боевики стреляли более 230 раз

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Суббота, 7 апреля 2018, 11:43
А.Дубчак

С начала "пасхального перемирия", установленного с полуночи 30 марта, боевики осуществили более 230 обстрелов позиций сил АТО, неоднократно применив оружие, запрещенное "минскими соглашениями".

Об этом говорится в заявлении пресс-центр штаба АТО от 7 апреля.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников. Штаб АТО призывает главарей оккупационной администрации РФ прекратить обстрелы, вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям прифронтовых сел и городков в покое и мире провести Воскресение Христово" , - заявили в штабе.

Также в штабе сообщили, что на период Пасхальных праздников режим пересечения линии разграничения упрощен, где это позволяет оперативная обстановка, на 72 часа, начиная с 8:00 7 апреля. 

Речь идет об определенных населенных пунктах, расположенных на линии разграничения. 

"В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - отметили в штабе АТО.

Ранее заявление Трехсторонней контактной группы о Пасхальное перемирие поддержали лидеры стран нормандской четверки, в том числе и президент РФ.

Ранее заявление Трехсторонней контактной группы о Пасхальном перемирии поддержали лидеры стран нормандской четверки, в том числе и президент РФ.

По данным пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, в период с 30 марта по 2 апреля 2018 со стороны НЗФ ОРДЛО/РФ зафиксирован 101 обстрел, из них 93 - прицельные

"Пасхальное перемирие", которое поддержали лидеры стран "Нормандское четверки", длилось всего 10 минут", - отметила Дарка Олифер. 

Темы: АТО Минские соглашения
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