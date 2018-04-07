За безопасностью на Пасху будут следить более 2 тысяч силовиков

В Киеве 7-8 апреля для обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время празднования Пасхи возле религиозных заведений будут нести службу около 1700 правоохранителей.

Об этом сообщили в столичном главке полиции.

"Богослужения по случаю празднования Пасхи будут проходить в 140 культовых сооружениях ... Кроме праздничных богослужений в столице будут также проходить общегородские торжества. В местах проведения массовых мероприятий, на остановках общественного транспорта и в метрополитене будут усиленно патрулировать наряды полиции", - отмечают правоохранители.