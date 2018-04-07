Румыния одобрила открытие пограничного пункта с Украиной

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Суббота, 7 апреля 2018, 12:50

Правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) - Орловка (Украина).

Соответствующий документ, который подписала премьер-министр Румынии Виорика Денчиле, обнародовал заместитель председателя Одесского облсовета Юрий Димчогло, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно документу, на территории пограничного пункта также разместится румынская таможня.

Украинские ООО "Паромный комплекс Орловка" и румынская компания "МБС-Инвест" при поддержке английских и кипрских инвесторов планируют построить паромную переправу через Дунай между Орловкой и Исакчи. Украинская сторона намеревалась инвестировать в проект 5 млн. евро, румынская - 20 млн. евро.

Строительство паромных комплексов Измаил-Тулча (Румыния) и Орловка (Ренийский район Одесской области) - Исакча было внесено в концепцию Государственной целевой региональной программы развития украинского Придунавья в декабре 2013 года.

Темы: граница Румыния
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