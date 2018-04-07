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На Черниговщине на взятке погорел экс-АТОшник - глава РГА

Суббота, 7 апреля 2018, 14:19

Новозаводской райсуд Чернигова арестовал на 2 месяца исполняющего обязанности главы одной из райгосадминистраций области за получении взятки в сумме 5 тыс. долларов.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

"Чиновник взят под стражу нна 60 дней с правом выхода под залог в сумме 105 тыс. гривен", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, следователи НП совместно с работниками Управления защиты экономики в Черниговской области и военной прокуратурой провели обыск в служебном кабинете руководителя одной из РГА. Во время обыска были изъяты 5 тыс. долларов.

Деньги чиновник требовал и получил в два транша за решение земельных вопросов в пользу местного предпринимателя.

По факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

По данным местного издания ЧеLine, задержанный  чиновник - и.о. главы Коропской РГА Виктор Кузуб.

На портале РГА сообщается, что Кузуб 1984 г.р., участник боевых действий с марта 2014 до марта 2015 гг. (командир мотопехотного отделения 41 ОМПБ, батальон теробороны "Чернигов-2", в/ч ПП В 3137).  Окончил Украинскую академию банковского дела НБУ, специалист по финансам, магистр госслужбы. В РГА работал с 2004 до 2014,  числился в РГА во время службы. В 2016-2017 - главный специалист отдела национально-патриотического воспитания Минмолодьспорта, и.о. главы РГА стал в июне 2017 года.

По данным СМИ, задержанный - вр.и.о. главы Коропской РГА Виталий Кузуб
По данным СМИ, задержанный - и.о. главы Коропской РГА Виктор Кузуб
 
 

Темы: взяткаЧерниговская областьполицияАТО
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