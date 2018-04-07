На Черниговщине на взятке погорел экс-АТОшник - глава РГА

Новозаводской райсуд Чернигова арестовал на 2 месяца исполняющего обязанности главы одной из райгосадминистраций области за получении взятки в сумме 5 тыс. долларов.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

"Чиновник взят под стражу нна 60 дней с правом выхода под залог в сумме 105 тыс. гривен", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, следователи НП совместно с работниками Управления защиты экономики в Черниговской области и военной прокуратурой провели обыск в служебном кабинете руководителя одной из РГА. Во время обыска были изъяты 5 тыс. долларов.

Деньги чиновник требовал и получил в два транша за решение земельных вопросов в пользу местного предпринимателя.

По факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

По данным местного издания ЧеLine, задержанный чиновник - и.о. главы Коропской РГА Виктор Кузуб.

Как сообщает Громадське Радіо, Кузуб - выпускник проекта "За ветеранов во власть". До участия в АТО работал в райадминистрации. По возвращении из зоны АТО работал в Министерстве молодежи и спорта.