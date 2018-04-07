В Житомирской области из ТРЦ эвакуировали 350 человек из-за задымления

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Суббота, 7 апреля 2018, 14:26

В г. Бердичев Житомирской области спасатели эвакуировали из ТРЦ около 350 человек из-за задымления в вентиляционной шахте.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 7 апреля в 11:50 в торгово-развлекательном центре "Оноре де Бальзак" в кафе "Чара", расположенном в подвальном помещении, в вентиляционной шахте произошло задымление без последующего горения.

Вследствие данного события пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек.

В ГСЧС уточнили, что в самом ТРЦ задымления не было.

Как сообщалось, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасностилюдных мест в Украине.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предупредил, что в случае недопуска работников ГСЧС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей, будут применять методы с привлечением Национальной полиции.

Читайте также: "Уроки Кемерово. Можно ли спастись от пожара в киевских ТРЦ".

Темы: Житомир ГСЧС
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