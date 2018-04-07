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Гройсман предлагает ужесточить закон "Маски-шоу стоп"

Суббота, 7 апреля 2018, 14:34
Гройсман предлагает ужесточить закон Маски-шоу стоп

Закон о защите бизнеса должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами - в контексте установления ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц, передает Правительственный портал.

"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет - улучшать условия жизни, но это возможно в условиях развития экономики и предпринимательства", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.

"Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - отметил премьер.

По словам Гройсмана, этим делом "никто и никогда не занимался за все годы независимости".

"Поэтому задача - навести порядок и защитить тех, кто создает новые рабочие места", - сказал премьер-министр.

Он предложил предпринимателям до следующего заседания комиссии определить случаи давления на бизнес, чтобы можно было принять конкретные решения относительно дальнейших действий.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти.

Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

Читайте также: "Новый закон №7275: защитит ли он бизнес от произвола правоохранителей"

Закон о защите бизнеса должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами - в контексте установления ответственности контролеров за превышение своих полномочий.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц, передаетПравительственный портал.

"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет - улучшать условия жизни, но это возможно в условиях развития экономики и предпринимательства", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.

"Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - отметил премьер.

По словам Гройсмана, этим делом "никто и никогда не занимался за все годы независимости".

"Поэтому задача - навести порядок и защитить тех, кто создает новые рабочие места", - сказал премьер-министр.

Он предложил предпринимателям до следующего заседания комиссии определить случаи давления на бизнес, чтобы можно было принять конкретные решения относительно дальнейших действий.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти.

Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".

По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.

Читайте также: "Новый закон №7275: защитит ли он бизнес от произвола правоохранителей"

Экономическая правда

Темы: Гройсманбизнес
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