Гройсман предлагает ужесточить закон "Маски-шоу стоп"
Закон о защите бизнеса должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами - в контексте установления ответственности контролеров за превышение своих полномочий.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц, передает Правительственный портал.
"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет - улучшать условия жизни, но это возможно в условиях развития экономики и предпринимательства", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.
"Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - отметил премьер.
По словам Гройсмана, этим делом "никто и никогда не занимался за все годы независимости".
"Поэтому задача - навести порядок и защитить тех, кто создает новые рабочие места", - сказал премьер-министр.
Он предложил предпринимателям до следующего заседания комиссии определить случаи давления на бизнес, чтобы можно было принять конкретные решения относительно дальнейших действий.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти.
Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".
По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.
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Закон о защите бизнеса должен быть реализован и усилен новыми законодательными инициативами - в контексте установления ответственности контролеров за превышение своих полномочий.
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц, передаетПравительственный портал.
"Закон призван навести порядок в отношениях между правоохранительной системой и бизнесом. Наш приоритет - улучшать условия жизни, но это возможно в условиях развития экономики и предпринимательства", - сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что ключевая задача новой комиссии - рассмотрение всех случаев давления на бизнес.
"Превышение полномочий - мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников. Но будут требования и к бизнесу - честный бизнес, честная уплата налогов. Этот баланс надо сохранить", - отметил премьер.
По словам Гройсмана, этим делом "никто и никогда не занимался за все годы независимости".
"Поэтому задача - навести порядок и защитить тех, кто создает новые рабочие места", - сказал премьер-министр.
Он предложил предпринимателям до следующего заседания комиссии определить случаи давления на бизнес, чтобы можно было принять конкретные решения относительно дальнейших действий.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал законопроект №7275 о защите бизнеса от злоупотреблений власти.
Правительство, которое готовило эту законодательную норму, называло его средством защиты бизнеса от "маски-шоу".
По словам председателя комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина, этот закон позволит более эффективно защитить права предпринимателей от давления силовиков.
Читайте также: "Новый закон №7275: защитит ли он бизнес от произвола правоохранителей"