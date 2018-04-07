В Днепре задержали килера, разыскиваемого в ЕС

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Суббота, 7 апреля 2018, 14:58

В Днепре задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его данным, правоохранители задержали мужчину во время подготовки к убийству, у него изъят заряженый пистолет и средства радиосвязи с гарнитурой.

"Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений "вор в законе" по кличке "Умка" праздновал день рождения, где собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", - отметил Аброськин.

 
 

Он добавил, что во время отработки местности для установления пособников киллера и его возможного объекта сотрудники полиции вошли в упомянутое заведение.

"Воры" забеспокоились: "Мы же же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня". ... Хочу добавить, что мы никогда с ворами не договаривались и не будем", - заявил он.

Темы: полиция Днепр ЕС
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