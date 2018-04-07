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В Канаде автобус с хоккеистами-юниорами попал в ДТП: 14 погибших

Суббота, 7 апреля 2018, 15:52
В Канаде автобус с хоккеистами-юниорами попал в ДТП: 14 погибших

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой столкнулся с грузовиком, в результате 14 человек погибли, еще 14 госпитализированы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на канадскую полицию.

Авария произошла в провинции Саскачеван в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (23:00 GMT, 02:00 по Киеву).

По данным полиции, в автобусе находилось 28 человек, включая водителя. 14 из них погибли, остальные 14 доставлены в больницу. Трое из госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования тем, кого коснулась эта трагедия.

Юниорская хоккейная команда Humboldt Broncos, которая играет в юношеской хоккейной лиге Саскачевана, ехала на плей-офф против Nipawin Hawks.

В ее командном списке показаны игроки в возрасте от 16 до 21 года.

Украинская правда
Темы: Канада
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