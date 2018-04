В Канаде автобус с хоккеистами-юниорами попал в ДТП: 14 погибших

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой столкнулся с грузовиком, в результате 14 человек погибли, еще 14 госпитализированы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на канадскую полицию.

Авария произошла в провинции Саскачеван в пятницу примерно в 17:00 по местному времени (23:00 GMT, 02:00 по Киеву).

По данным полиции, в автобусе находилось 28 человек, включая водителя. 14 из них погибли, остальные 14 доставлены в больницу. Трое из госпитализированных находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования тем, кого коснулась эта трагедия.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08