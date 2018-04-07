Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп приказал держать нелегальных иммигрантов под стражей

Суббота, 7 апреля 2018, 18:19
Трамп приказал держать нелегальных иммигрантов под стражей

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум с поручением завершить политику, известную как "поймал - освободи", по которой иммигрантов, попавших в страну нелегально, освобождают из-под стражи на время ожидания судебного слушания относительно своего статуса.

Как сообщает "Голос Америки", меморандум был подписан в пятницу.

В нем Трамп попросил министра обороны Джима Мэттиса составить список военных объектов, которые могут быть использованы для задержания таких иммигрантов.

Также президент США приказал Министерству внутренней безопасности в координации с другими агентствами через 45 дней подготовить отчет с описанием всех мер, которые были приняты для выполнения этого распоряжения.

Ранее министр юстиции Джефф Сешнс заявил, что в отношении лиц, которые незаконно пересекли границу США, будет проводится политика "нулевой терпимости".

По данным Министерства внутренней безопасности США, в период с марта 2017 по март 2018 года количество незаконных пересечений границы увеличилось на 203%, а с февраля по март этого года - на 37%. Сешнс назвал ситуацию на американо-мексиканской границе "неприемлемой".

В среду Трамп распорядился дислоцировать на южной границе США части Национальной гвардии для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Темы: ТрампСШАмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Трамп
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: