Трамп приказал держать нелегальных иммигрантов под стражей

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум с поручением завершить политику, известную как "поймал - освободи", по которой иммигрантов, попавших в страну нелегально, освобождают из-под стражи на время ожидания судебного слушания относительно своего статуса.

Как сообщает "Голос Америки", меморандум был подписан в пятницу.

В нем Трамп попросил министра обороны Джима Мэттиса составить список военных объектов, которые могут быть использованы для задержания таких иммигрантов.

Также президент США приказал Министерству внутренней безопасности в координации с другими агентствами через 45 дней подготовить отчет с описанием всех мер, которые были приняты для выполнения этого распоряжения.

Ранее министр юстиции Джефф Сешнс заявил, что в отношении лиц, которые незаконно пересекли границу США, будет проводится политика "нулевой терпимости".

По данным Министерства внутренней безопасности США, в период с марта 2017 по март 2018 года количество незаконных пересечений границы увеличилось на 203%, а с февраля по март этого года - на 37%. Сешнс назвал ситуацию на американо-мексиканской границе "неприемлемой".

В среду Трамп распорядился дислоцировать на южной границе США части Национальной гвардии для борьбы с нелегальной иммиграцией.