АТО: 17 обстрелов, ранен военный

190 просмотров
Суббота, 7 апреля 2018, 18:27

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 17 вражеских обстрелов. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли украинские укрепления вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово.

Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс оккупанты применили в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.

Украинская правда
Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
На Черниговщине на взятке погорел экс-АТОшник - глава РГА 7 апреля 2018, 14:19
Штаб: Боевики отправили в Украину БПЛА-камикадзе со взрывчаткой 7 апреля 2018, 13:31
Боевик устроил стрельбу на блокпосту: ранения получила гражданская 7 апреля 2018, 13:12
Все новости
Главные новости
Саакашвили нашел работу в Нидерландах
Волкер требует у РФ и сепаратистов прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ
В Канаде автобус с хоккеистами-юниорами попал в ДТП: 14 погибших
Гройсман предлагает ужесточить закон "Маски-шоу стоп"
Все новости
Фото

Как выглядит украинская 900-летняя писанка

еда

Что готовить в апреле: рецепты блюд из сезонных продуктов