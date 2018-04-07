АТО: 17 обстрелов, ранен военный

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 17 вражеских обстрелов. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов боевики обстреляли украинские укрепления вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово.

Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс оккупанты применили в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.