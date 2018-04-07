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В Секторе Газа застрелили палестинского журналиста

Суббота, 7 апреля 2018, 19:50

Палестинский журналист Ясер Муртаджа, застреленный 6 апреля израильскими силами во время массовой демонстрации на юге сектора Газа, умер от ранений.

Об этом сообщает Аl Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения.

Отмечается, что 30-летний фотограф агентства Ain Media был ранен в живот, несмотря на то, что на нем был синий бронежилет с надписью "Пресса".

"Ясер снимал своей камерой рядом со мной, когда мы услышали звук стрельбы. Он просто упал на землю и сказал: "Меня подстрелили", - рассказал Al Jazeera фотограф Хосам Салем, который был свидетелем происшествия.

Объединение палестинских журналистов заявило, что во время протестов в пятницу были ранены еще семь журналистов.

Объединение разместило фотографии журналиста Халила Абу Атира, который был ранен во время освещения протеста в Газе в пятницу.

Вместе с тем, израильская армия заявила, что она "не намерена стрелять в журналистов, и обстоятельства, в которых журналисты якобы ранены [вооруженными силами Израиля], неизвестны и исследуются".

С начала акций протеста 30 марта, когда десятки тысяч людей вышли на пограничную территорию с Израилем, с требованием обеспечить право на возвращение палестинских беженцев, в настоящее время застрелен 31 палестинец.

Украинская правда

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Темы: ИзраильСМИ
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