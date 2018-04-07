В Ватикане бывшего дипломата арестовали за детскую порнографию

В Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде.

Как сообщает Reuters, в Ватикане в субботу заявили, что обвиняемого Карло Альберто Капеллу арестовали после выдачи соответствующего ордера от главного магистрата Святого Престола.

Он ранее работал в посольстве Ватикана в Вашингтоне, однако был отозван с должности в августе прошлого года.

В заявлении Ватикана говорится, что Капелла был арестован в соответствии со статьями закона 2013 года, подписанного папой Франциском. Статьи, цитируемые заявлением, связанные с детской порнографией.

Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Отмечается, что Капелла вошел в дипломатический корпус в 2004 году, и перед работой в Вашингтоне занимал дипломатические должности в Гонконге и Италии.

После того, как Капелла был отозван в Рим, полиция в Виндзоре, Канада, заявила, что выдала ордер на его арест по подозрению в хранении и распространении детской порнографии в Интернете.