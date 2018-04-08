Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун: в больнице Вишневого был спрятан не используемый томограф

Воскресенье, 8 апреля 2018, 00:00
Супрун: в больнице Вишневого был спрятан не используемый томограф

Эксперт Минздрава, которого отправили в больницу города Вишневого якобы для того, чтобы оценить возможность размещения там медицинского оборудования, которое должно было быть поставлено в обмен на квартиру для Ульяны Супрун, обнаружил там скрытое диагностическое оборудование.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии ТСН, показанном в субботу.

"Мы узнали, что еще с 2012 года в городе есть КТ (компьютерный томограф - ред.), который даже не стоит в больнице, а стоит в коробках и даже не использовался. Это было бы уже второе оборудование, а первое еще даже не использовалось", - отметила она.

Супрун также сообщила, что после обнародования истории с предложением взятки помощник Олега Ляшко Александр Богачев прислал ей смс.

"Он спросил, почему я обвиняю его в таком деле, ведь он хотел помочь людям. Нет понимания, что это коррупция. Предложение взятки министру от мэра города - на Западе это был бы скандал на всю страну. Человек был бы в суде, и уже через несколько месяцев сидел бы в тюрьме", - сказала и.о. министра.

Как сообщалось, 14 марта 2018 года Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась к Национальному антикоррупционному бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

Позже стали известны подробности дела

6 апреля было обнародовано видео, как Супрун предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздраввзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Минздрав
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Что делать, если у Helsi появились фейковые визиты к врачу – объясняет Минздрав
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: