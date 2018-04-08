Супрун: в больнице Вишневого был спрятан не используемый томограф

Эксперт Минздрава, которого отправили в больницу города Вишневого якобы для того, чтобы оценить возможность размещения там медицинского оборудования, которое должно было быть поставлено в обмен на квартиру для Ульяны Супрун, обнаружил там скрытое диагностическое оборудование.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в комментарии ТСН, показанном в субботу.

"Мы узнали, что еще с 2012 года в городе есть КТ (компьютерный томограф - ред.), который даже не стоит в больнице, а стоит в коробках и даже не использовался. Это было бы уже второе оборудование, а первое еще даже не использовалось", - отметила она.

Супрун также сообщила, что после обнародования истории с предложением взятки помощник Олега Ляшко Александр Богачев прислал ей смс.

"Он спросил, почему я обвиняю его в таком деле, ведь он хотел помочь людям. Нет понимания, что это коррупция. Предложение взятки министру от мэра города - на Западе это был бы скандал на всю страну. Человек был бы в суде, и уже через несколько месяцев сидел бы в тюрьме", - сказала и.о. министра.

Как сообщалось, 14 марта 2018 года Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась к Национальному антикоррупционного бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата.

По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

Позже стали известны подробности дела.

6 апреля было обнародовано видео, как Супрун предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.