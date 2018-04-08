США и КНДР активно готовятся к встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Соединенные Штаты и Северная Корея ведут тайные и прямые переговоры в подготовке к саммиту между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом пишет Голос Америки.

Директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, которого Трамп назначил на должность государственного секретаря, работает посредством каналов, которые имеют поддержку разведывательных агентств в подготовке к переговорам.

Если Помпео будет утвержден на должность государственного секретаря, он будет руководить дипломатической подготовкой.

Официальные лица из Соединенных Штатов и Северной Кореи уже несколько раз беседовали и даже встретились в третьей стране, чтобы решить вопрос даты переговоров.

Приглашение Трампу первоначально передал южнокорейский посланник. Хотя Северная Корея сдержалась от сообщения об отправке приглашения, официальные лица говорят, что КНДР заявила, что Трамп принял приглашение.

Как сообщила сеть кабельного телевидения CNN, Северная Корея подтвердила, что Ким Чен Ын хочет разговаривать также о денуклеаризации Корейского полуострова.

Представители Северной Кореи говорят, что они хотели бы, чтобы оба руководителя встретились в Пхеньяне, но нет уверенности, хочет ли Трамп встретиться именно там. Поэтому упомянута также возможность встречи в столице Монголии Улан-Баторе.

Происходит также подготовка к встрече Помпео с северокорейским министром иностранных дел. Когда они согласуют место саммита, тогда будут договариваться о дате и темах разговоров.

Трамп заявил, что он ожидает встречи с Ким Чен Ыном. Официальные лица предполагают, что саммит состоится в конце мая или в июне.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как полагают, передаст Трампу список тем, которые вызывают беспокойство у японцев о начале диалога с Ким Чен Ыном. Это произойдет примерно через две недели. Китайская сторона также передала Белому дому изложение переговоров между Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном в прошлом месяце.

Государственные агентства, которые ведут подготовку к саммиту, возглавляет высокопоставленный служащий из Совета национальной безопасности Мэтью Поттинґер. Некоторую роль в них будет играть Джон Болтон, который в понедельник займет пост советника по национальной безопасности.

Как сообщалось, Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая. Это его первая известная поездка за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.