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Сирия: Повстанцы заявили, что Асад вновь применил химоружие

Воскресенье, 8 апреля 2018, 01:27

Сирийская повстанческая группировка Джаиш аль-Ислам обвинила правительственные силы в том, что они сбросили бочковую бомбу с ядовитыми веществами на гражданское население Думы в восточной Гуте, от чего пострадало более 500 человек.

Об этом пишет Reuters.

Базирующаяся в Великобритании  Сирийская обсерватория по правам человека сообщила об 11 случаях симптомов удушья в городе, в том числе у 5 детей, после ударов совершенных сирийскими военными самолетами. Какие вещества могли быть использованы в атаках не уточняется.

Ни повстанческая группа, ни обсерватория также не упомянули о каких-либо смертельных случаях.

Сирийские государственные СМИ заявили, что химической атаки не было, как только начали распространяться сообщения о ней.

"Террористы Джаиш аль-Ислам находятся в состоянии краха, и их средства массовой информации фабрикуют химические атаки в открытой и неудачной попытке препятствовать продвижению сирийской арабской армии", - заявило государственное информационное агентство SANA, цитируя официальный источник.

Правительство начало жестокое воздушное и наземное нападение на Думу, последний повстанческий городок в восточной части Гуты, в пятницу, убив 48 человек только за последние 24 часа.

Государственное телевидение показало облака дыма, поднимающегося из Думы, где остается Джаиш аль-Ислам, в то время как повстанцы в других частях восточной Гуты приняли предложения о безопасном проходе к повстанческим районам на севере страны.

Шесть мирных жителей были убиты в субботу минометным обстрелом жилых кварталов столице страны Дамаске, а еще 38 получили ранения, сообщают сирийские государственные СМИ, обвиняя Джаиш аль-Ислам в нападениях.

Представитель пресс-службы повстанческой группировки Хамза Биркдар отрицает это обвинение.

Как сообщалось, по данным ООН войска президента Сирии Башара аль-Асада в ходе гражданской войны в этой стране почти 30 раз применяли химическое оружие.

Темы: Сирия
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