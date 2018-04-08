Экс-президент Бразилии Лула да Силва сдался полиции

Осужденный по обвинению в коррупции бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции.

Об этом пишет DW.com.

В субботу, 7 апреля, он покинул здание профсоюза работников металлургической промышленности в пригороде Сан-Паулу, в котором укрывался.

Ранее в тот же день сотни сторонников экс-главы государства, до сих пор пользующегося популярностью в Бразилии, блокировали здание профсоюза, не давая его автомобилю отъехать.

После задержания Лулу должны доставить в город Куритиба на юге страны, где он будет отбывать назначенный ему 12-летний срок наказания.

Накануне, 6 апреля, 72-летний политик уклонился от добровольной явки в полицию, как это было предписано решением судьи, выписавшим ордер на его арест. Однако Лула да Силва не предпринял попытки побега, а укрылся в здании профсоюза, который когда-то возглавлял.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом с рейтингом около 36 процентов.

Левоцентристская Партия трудящихся, основанная Лулой да Силва, по-прежнему поддерживает его кандидатуру.

Бразилия переживает затяжной правительственный кризис в связи с масштабными антикоррупционными расследованиями. Они уже лишили президентского кресла преемницу да Силвы – Дилму Руссефф. Ей объявили импичмент в августе 2016 года. Также подозрения в коррупции выдвинуты и следующему главе государства Мишелю Темеру.