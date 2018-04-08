Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-президент Бразилии Лула да Силва сдался полиции

Воскресенье, 8 апреля 2018, 04:45

Осужденный по обвинению в коррупции бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сдался полиции.

Об этом пишет DW.com.

В субботу, 7 апреля, он покинул здание профсоюза работников металлургической промышленности в пригороде Сан-Паулу, в котором укрывался.

Ранее в тот же день сотни сторонников экс-главы государства, до сих пор пользующегося популярностью в Бразилии, блокировали здание профсоюза, не давая его автомобилю отъехать.

После задержания Лулу должны доставить в город Куритиба на юге страны, где он будет отбывать назначенный ему 12-летний срок наказания.

Накануне, 6 апреля, 72-летний политик уклонился от добровольной явки в полицию, как это было предписано решением судьи, выписавшим ордер на его арест. Однако Лула да Силва не предпринял попытки побега, а укрылся в здании профсоюза, который когда-то возглавлял.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 годы. Он намеревался выдвинуть свою кандидатуру на новых выборах в октябре 2018 года, на которых мог бы стать фаворитом с рейтингом около 36 процентов.

Левоцентристская Партия трудящихся, основанная Лулой да Силва, по-прежнему поддерживает его кандидатуру.

Бразилия переживает затяжной правительственный кризис в связи с масштабными антикоррупционными расследованиями. Они уже лишили президентского кресла преемницу да Силвы – Дилму Руссефф. Ей объявили импичмент в августе 2016 года. Также подозрения в коррупции выдвинуты и следующему главе государства Мишелю Темеру.

Темы: Бразилиясудкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Бразилия
У Украины снова появился посол в Бразилии
Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского – WSJ
Президент Бразилии отказался приехать в Россию по приглашению Путина
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: