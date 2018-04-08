В пожаре в Trump Tower погиб один человек

При пожаре в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке погиб житель квартиры, где началось возгорание.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Ранее погибший мужчина был обнаружен в квартире в тяжелом состоянии.

Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что ему было 67 лет и его объявили погибшим после того, как он был доставлен в больницу.

Как сообщалось, в небоскребе Trump Tower, принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар. Возгорание началось в квартире на 50-м этаже.

Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания и их сын Баррон в это время были в Вашингтоне.