В пожаре в Trump Tower погиб один человек

628 просмотров
Воскресенье, 8 апреля 2018, 07:12

При пожаре в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке погиб житель квартиры, где началось возгорание.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Ранее погибший мужчина был обнаружен в квартире в тяжелом состоянии.

Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что ему было 67 лет и его объявили погибшим после того, как он был доставлен в больницу.

Как сообщалось, в небоскребе Trump Tower,  принадлежащем президенту США Дональду Трампу, произошел пожар. Возгорание началось в квартире на 50-м этаже.

Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания и их сын Баррон в это время были в Вашингтоне.

Темы: США чрезвычайное происшествие
powered by lun.ua
По теме
СМИ: Скрипалям предложат жить в США под новыми именами 8 апреля 2018, 06:50
В небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар 8 апреля 2018, 03:08
США и КНДР активно готовятся к встрече Трампа с Ким Чен Ыном 8 апреля 2018, 00:47
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 42 обстрела, один боец ​​ВСУ получил ранения
Волонтеры: В результате химатаки в Сирии погибло не менее 150 человек
"Лицо А": Килимник рассказал о работе на Манафорта в Украине и США
Наезд авто на толпу в Мюнстере: 3 погибших, 20 пострадавших
Все новости
Опыт

Рожденные украинцами: почему дети эмигрантов продолжают нам помогать

Фото, видео

Как на Закарпатье цветут крокусы