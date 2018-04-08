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Порошенко поздравил с Пасхой и напомнил об армии и миротворцах

Воскресенье, 8 апреля 2018, 09:32

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой и напомнил слова Христа о мире и миротворцах. 

"Чтобы не потерять хорошую перспективу, открывшуюся перед нашей страной, следует обеспечить мир - внутри страны, на внешних границах. "Мир вам", - так говорил Спаситель. А еще - "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими", - отметил глава государства, сообщает пресс-служба президента.

Он добавил, что обеспечить мир "абсолютно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей".

"Посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Как и уверенность в том, что мы обязательно победим", - отметил Порошенко.

Глава государства добавил, что "воскресение - это победа жизни над смертью, правды над ложью, света над тьмой, победа добра над злом".

"Это и наша с вами победа над тяжелым экономическим кризисом, причиной которого стала российская агрессия. В этом году Пасха - это особенный день, потому что вместе с ним приходит постепенно и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади", - подытожил он.

 

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман отметил, что праздник Пасхи "символизирует очищение от недостойных помыслов, объединяет в стремлении жить лучше, осуществлять важные поступки".

"Ежегодно наша страна постоянно меняется, и Пасха вдохновляет всех нас на новые свершения. ... Забота о ближнем, внимание к человеку - те принципы, на которых стоит современная европейская страна. Упорный труд, вера в собственные силы, преданность поставленной цели, единство и сплоченность дают возможность реализовать такое государство", - отметил Гройсман, сообщает пресс-служба КМУ. 

8 апреля христиане восточного обряда отмечают Пасху - праздник Воскресения Христового. Время празднования Воскресения Господня установил Первый Вселенский собор в 325 году: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая.

Пасхе предшествует 40-дневный пост и Страстная неделя, которая начинается Вербным воскресеньем. В субботу вечером в храмах проходят Пасхальные богослужения.

Накануне в Иерусалиме в Храме Гроба Господня верующие стали свидетелями схождения благодатного огня.

Украинская правда
Темы: Порошенкопразднованияармия
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