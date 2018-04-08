Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках и водоемах

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 09:58

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о развитии весеннего половодья и повышении уровней воды на реках и водоемах на протяжении 8 -10 апреля.

По данным ГосЧС, подъем уровней воды ожидается а реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - на 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), и на Волыни - с достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратневском, Старовижевском, Любешевском и Маневичском р-нах.

На реках бассейна Десны, Северского Донца подъем воды ожидается на 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, р.Снов, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе, начальное затопление отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области.

На Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) повышение воды возможно на 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

Вместе с тем 8-9 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Украинская правда
Темы: ГСЧС погода
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