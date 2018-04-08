Племяннице Скрипаля официально сообщили, что в Британии ее видеть не хотят

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 10:43

Посольство Великобритании в РФ официально уведомило родственницу Сергея и Юлии Скрипалей Викторию о том, что ей отказано во въезде в страну.

Об этом Виктория Скрипаль сообщила 8 апреля, пишет "Интерфакс".

"Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля) не была, что я не работаю, не предоставила (банковский) счет (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возврата", - сообщила Виктория Скрипаль. 

Она отметила, что когда была в посольстве, честно сказала, что у нее нет счета с необходимой суммой.

"Девушка, которая мне в посольстве помогала с заполнением документов, сказала прислать им счет, на котором есть 300 тысяч рублей, как минимум, 150 тысяч рублей. При этом, когда я была в посольстве, они попросили прислать какой-нибудь счет Сбербанка, я им честно сказала, что у меня его нет", - сообщила Скрипаль.

Она добавила, что "все собрала и открыла счет в "Сбербанке", а также получила доверенность от матери Сергея Скрипаля представлять ее интересы".

4 апреля Виктория Скрипаль говорила, что находится в Москве и ждет визу.  6 апреля стало известно, что британские власти в визе ей отказали.

В сообщении властей Великобритании об отказе в выдаче визы Cкрипаль отмечалось: "Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. Сейчас Скрипаль не может принимать гостей. Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита". 

7 апреля Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы, в которой ей было отказано.

Темы: Великобритания Росcия скандал
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