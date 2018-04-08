Полиция: паски святили почти 7 млн ​​человек, все прошло спокойно

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, участие в богослужениях приняли более 6,8 млн верующих.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции.

Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысяч правоохранителей.

Во всех регионах государства в ночь на 8 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 13,4 тысячах культовых сооружений.

Самые многочисленные культовые службы состоялись во Львовской (1,59 млн. человек), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - сообщили в полиции.