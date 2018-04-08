Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРДО заявили, что уже наштамповали и выдали 172 тысячи "паспортов"

Воскресенье, 8 апреля 2018, 13:45

Представители ОРДО выдали 172 тысячи "паспортов" так называемой "Донецкой народной республики". 

Об этом в эфире телеканала боевиков "Оплот ТВ" заявил "начальник миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека, пишут Новости Донбасса

По его словам, "паспорта" выдают в 30 "отделах" и "секторах миграционной службы", а в Горловке и Макеевке  - кроме этого и в отделениях "полиции".

Краснощека отметил, что "паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленных и иностранцы (участники боевого крыла пророссийских групп, действующих на оккупированном Донбассе - ред.). Та же норма распространяется и на членов их семей.

Кампания по выдаче "паспортов ДНР" в ОРДО стартовала в марте 2016 года.  В России документы, выданные в ОРДЛО, являются действительными урегулирования ситуация на Донбассе. 

Темы: ОРДЛОпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: