В ОРДО заявили, что уже наштамповали и выдали 172 тысячи "паспортов"

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 13:45

Представители ОРДО выдали 172 тысячи "паспортов" так называемой "Донецкой народной республики". 

Об этом в эфире телеканала боевиков "Оплот ТВ" заявил "начальник миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека, пишут Новости Донбасса

По его словам, "паспорта" выдают в 30 "отделах" и "секторах миграционной службы", а в Горловке и Макеевке  - кроме этого и в отделениях "полиции".

Краснощека отметил, что "паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленных и иностранцы (участники боевого крыла пророссийских групп, действующих на оккупированном Донбассе - ред.). Та же норма распространяется и на членов их семей.

Кампания по выдаче "паспортов ДНР" в ОРДО стартовала в марте 2016 года.  В России документы, выданные в ОРДЛО, являются действительными урегулирования ситуация на Донбассе. 

Темы: ОРДЛО паспорт
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