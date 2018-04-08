В оккупированном Крыму силовики ворвались в мечеть из-за "экстремизма"
Воскресенье, 8 апреля 2018, 16:06
Представители ФСБ 6 апреля ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма.
Об этом сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.
"В мечети села Павловка Джанкойского района побывали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские мероприятия", - говорится в сообщении.
Всех прихожан опросили и сфотографировали.
"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока не допросят каждого из мусульман", - отметили в ГО.
Вместе с сотрудниками ФСБ был представитель прокуратуры.
"Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - заявила "Крымская солидарность".
Украинская правда