МАУ может подать в суд на Ryanair

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 17:19

МАУ может снова подать в суд на Ryanair, если вопрос получения слотов и далее не будет согласован с Борисполем, и одновременное прибытие/отправление рейсов обеих авиакомпаний навредит украинскому перевозчику.

Об этом, как пишет ЦТС со ссылкой на Reuters, заявил президент МАУ Юрий Мирошников.

Издание, в частности, информирует, что впервые после объявления 23 марта старта продаж билетов на рейсы Ryanair в/из Украины, руководитель "Международных авиалиний Украины" дал комментарии.

Так, Юрий Мирошников, как и ранее гендиректор Борисполя Павел Рябикин, акцентировал внимание на том, что ирландский лоукостер начал продавать билеты, не получив разрешения на тайминги (свободное время для обслуживания) в аэропорту.

"Слоты, которые они ожидают получить, все заняты рейсами МАУ, транзитными рейсами, где время соединения очень важно, где мы знаем, и мы уже это понимаем, инфраструктура аэропорта в эти пиковые часы является для нас узким местом", - сказал Мирошников.

"У меня может быть только одно объяснение: они (Ryanair) надеются и считают, что под давлением из разных источников вопрос каким-то образом будет решен (в их пользу). И им все равно", - отметил президент МАУ.

"Если это решение повредит "Международным авиалиниям Украины", да, мы определенно будем защищать наши интересы в суде", - сказал он.

"Истерические высказывания о высоких тарифах МАУ - еще один пример их желания блокировать конкуренцию, а не давать украинским клиентам низкие тарифы, которые они действительно хотят", - заявил Мирошников в комментарии Reuters.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета рейсов не повлияет на планы лоукостера о выходе на украинский рынок.

Экономическая правда

Темы: авиа суд
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