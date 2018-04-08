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РФ обещает показать компромат на Британию о Березовском и Литвиненко

Воскресенье, 8 апреля 2018, 18:25

Генпрокуратура РФ намерена обнародовать материалы из переписки с Лондоном, из которых якобы следует, что в МВД Великобритании заранее знали об угрозе жизни бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а также ложном характере данных относительно предпринимателя Бориса Березовского.

Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в интервью телеканалу НТВ, сообщает "Интерфакс".

"Мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании", - сказал Чайка.

Он отметил при этом, что будут обнародованы "копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе, и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла министерство".

"Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления относительно покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца", - сказал Чайка.

"Кроме того, мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было", - добавил он.

67-летний олигарх Борис Березовский умер в своем доме в Аскоте (графство Беркшир) 23 марта 2013 года. 26 марта Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия его тела - специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывает на то, что бизнесмен повесился.

Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году политическое убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 году в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. По официальной версии Лондона, убийство совершил депутат Госдумы Андрей Луговой с одобрения российского руководства.

Темы: РосcияВеликобритания
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