В киевском зоопарке произошел пожар

В воскресенье на территории Киевского зоопарка произошел пожар, погибших и травмированных нет.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 18:01 киевским спасателям поступило сообщение о пожаре на территории зоопарка.

Фото с сайта ГСЧС

Загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составляла 60 кв.м.

В 18:37 возгорание было локализовано, а в 18:50 - ликвидировано.

В ГСЧС отметили, что из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали животных.

Перед этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в конюшне в селе Княжичи Киево-Святошинского района, в результате которого погибло 4 коня.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района в 4:46 воскресенья.

Возгорание возникло в конюшне на ул. Воздвиженской на площади 150 кв.м. Пожар был локализован в 5:59 и ликвидирован в 7:58.