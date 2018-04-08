В киевском зоопарке произошел пожар

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Воскресенье, 8 апреля 2018, 20:03

В воскресенье на территории Киевского зоопарка произошел пожар, погибших и травмированных нет.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 18:01 киевским спасателям поступило сообщение о пожаре на территории зоопарка.

 
Фото с сайта ГСЧС

Загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составляла 60 кв.м.

 
 

В 18:37 возгорание было локализовано, а в 18:50 - ликвидировано.

В ГСЧС отметили, что из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали животных.

Перед этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в конюшне в селе Княжичи Киево-Святошинского района, в результате которого погибло 4 коня.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района в 4:46 воскресенья.

Возгорание возникло в конюшне на ул. Воздвиженской на площади 150 кв.м. Пожар был локализован в 5:59 и ликвидирован в 7:58.

Темы: Киев ГСЧС
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