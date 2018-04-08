Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В киевском зоопарке произошел пожар

Воскресенье, 8 апреля 2018, 20:03

В воскресенье на территории Киевского зоопарка произошел пожар, погибших и травмированных нет.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 18:01 киевским спасателям поступило сообщение о пожаре на территории зоопарка.

 
Фото с сайта ГСЧС

Загорелась кровля одноэтажного здания. Площадь возгорания составляла 60 кв.м.

 
 

В 18:37 возгорание было локализовано, а в 18:50 - ликвидировано.

В ГСЧС отметили, что из помещения, где возникло возгорание, эвакуировали животных.

Перед этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в конюшне в селе Княжичи Киево-Святошинского района, в результате которого погибло 4 коня.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района в 4:46 воскресенья.

Возгорание возникло в конюшне на ул. Воздвиженской на площади 150 кв.м. Пожар был локализован в 5:59 и ликвидирован в 7:58.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
05:31
Разрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: