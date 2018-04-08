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В Николаевском СИЗО десятки заключенных отказывались заходить в камеры

Воскресенье, 8 апреля 2018, 20:31

В Николаевском следственном изоляторе 8 апреля несколько десятков заключенных после прогулки отказались зайти в камеры.

Эту информацию корреспонденту Укринформа подтвердили в дежурной части Николаевского СИЗО.

"8 апреля в Николаевском СИЗО часть подозреваемых отказалась по распоряжению администрации заходить в камеры. Ситуация контролируется, с подозреваемыми ведутся переговоры. Никаких бунтов или погромов пока не зафиксировано", - сказали в СИЗО.

Позже пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак сообщил, что сейчас ситуация на территории СИЗО спокойная.

"В течение последних двух часов ситуация на территории Николаевского СИЗО спокойная", - сказал он.

По его словам, утром в воскресенье около 20 заключенных отказались заходить в камеры после прогулки во дворе СИЗО, однако после переговоров инцидент был исчерпан.

Никаких спецсредств при этом не применялось, подчеркнул Маслак.

Темы: НиколаевСИЗО
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