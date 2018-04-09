Орбан побеждает на выборах в Венгрии, но пока не собрал конституционное большинство

Правящая в Венгрии партия Фидес, возглавляемая премьером Виктором Орбаном, уверенно заняла первое место на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты подсчета голосов, обнародованные ЦИК.

После подсчета 75% бюллетеней по партийным спискам, партия Орбана имеет поддержку 49,24% избирателей. На втором месте – крайне правая партия Йоббик с 19,91% голосов. Левоцентристы из MSZP – 11,99%, LMP – 6,56%, DK – 5,37%

Таким образом, после распределения "бонусов" от тех партий, которые не преодолели барьер, партия Орбана будет иметь более 50% мандатов, распределенных по партийным спискам.

Фактическое распределение голосов в парламенте будет очень сильно зависеть от результатов мажоритарных выборов, однако там партия Орбана, как ожидается, также получит более половины мест.

Вместе с тем, нынешний результат партийного голосования свидетельствует, что Фидес вряд ли получит конституционное большинство (2/3 голосов) в новом парламенте Венгрии.

Стоит заметить, что первые данные подсчета голосов данные были опубликованы существенно позже, чем ожидалось.

Планировалось, что избирательные участки прекратят работу в 19:00 по местному времени, однако из-за сверхвысокой явки вечером перед отдельными участками в очередях оставались сотни людей. Работа комиссий была продолжена, чтобы смогли проголосовать все, кто встал в очередь до 19:00.

Европейская правда