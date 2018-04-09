Появилось видео попытки дипломатов РФ вывезти команду "Норда"

Появилось видео, на котором пограничники общаются с якобы членами экипажа судна "Норд", которые находились в дипломатических автомобилях и пытались выехать в Россию.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

На видео слышно, как якобы представители экипажа судна "Норд" отказываются выходить из дипавтомобилей РФ, поскольку не имеют соответствующего "приказа".

После стука в окно автомобиля слышно следующий разговор:

- Я могу пригласить граждан, которые у вас следуют в транспортном средстве, к прохождению процедуры?

- К сожалению, сейчас не могу дать ответ на этот вопрос.

- А почему вы отказываетесь, чтобы данные граждане ...

- Потому что вы не даете гарантии, что они вернутся сюда в машину.

- Как долго вы будете ждать?

- Я не могу сказать. Я выполняю приказы.

- Вы на территории Украины.

- Нет, в машине мы на территории Российской Федерации.

- Я вам скажу, что вы находитесь на территории Украины.

- Если я выйду, то буду находиться.

- Ну тогда будем ждать, чтобы вы вышли.

"Фрагмент ночного общения на пункте пропуска "Гоптовка" с российскими дипломатами, которые "выполняют приказ", - прокомментировал видео Олег Слободян.

Ранее в воскресенье Госпогранслужба сообщила, что команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области на автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

По данным ГПСУ, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

"На паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы... За попытку нарушения границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.



30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

7 апреля представитель компании-судовладельца сейнера Сергей Лесков заявил, что членам экипажа судна "Норд" не вернули российские паспорта, а на следующей неделе они должны явиться в СБУ в Херсоне в качестве свидетелей по делу капитана.

По его словам, после судебного разбирательства оштрафованные члены команды находились в гостинице в Мариуполе.