Франция: Трамп и Макрон обменялись данными, подтверждающими химатаку в Сирии

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Понедельник, 9 апреля 2018, 12:50

Президенты США и Франции согласовали свои позциии по химической атаке в сирийской Восточной Гуте перед заседанием Совета безопасности ООН.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что Трамп и Макрон обменялись информацией, подтверждающей использование химического оружия в Сирии. Они поручили своим командам углубить обмены информацией в ближайшие дни.

Трамп и Макрон скоординировали свои действия и инициативы в рамках Совета Безопасности ООН, который проведет заседание по химатаке в Сирии в понедельник, 9 апреля в Нью-Йорке.

Оба президента согласились поддерживать тесные контакты и вновь обсудить этот вопрос в течение следующих 48 часов.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Европейская правда

Темы: Франция США Сирия
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