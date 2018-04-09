Франция: Трамп и Макрон обменялись данными, подтверждающими химатаку в Сирии

Президенты США и Франции согласовали свои позциии по химической атаке в сирийской Восточной Гуте перед заседанием Совета безопасности ООН.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что Трамп и Макрон обменялись информацией, подтверждающей использование химического оружия в Сирии. Они поручили своим командам углубить обмены информацией в ближайшие дни.

Трамп и Макрон скоординировали свои действия и инициативы в рамках Совета Безопасности ООН, который проведет заседание по химатаке в Сирии в понедельник, 9 апреля в Нью-Йорке.

Оба президента согласились поддерживать тесные контакты и вновь обсудить этот вопрос в течение следующих 48 часов.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

Европейская правда