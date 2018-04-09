МЧС оккупантов: в ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму погибли украинцы

Двое граждан Украины оказались среди пяти погибших в дорожной аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере оккупированного Крыма, остальные - граждане России.

Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель крымского "управления МЧС".

"Родственникам сообщили в Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела", - сказал собеседник агентства.

Также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в том же ДТП.

Как сообщалось, авария произошла 8 апреля под Армянском, когда маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой "Керчь-Армянск". Пригородный поезд не сошел с рельсов после столкновения.