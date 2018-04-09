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Медведев намекнул, что из-за новых санкций США РФ может ударить по торговле

Понедельник, 9 апреля 2018, 15:50

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры против США из-за введения новых санкций, отметив, что под удар могут попасть действующие торговые соглашения и процедуры.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям оказать. Ну и проработать вопрос об эффективных ответных мерах РФ", - сказал Медведев, открывая совещание с вице-премьерами в понедельник.

Он подчеркнул, что пятничные санкции в отношении России - это "еще одно проявление протекционистской политики, только завуалированный в под санкционную обложку".

"Эти решения, безусловно, неприемлемы. Мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", - подытожил Медведев.

Напомним, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Европейская правда

Темы: РосcияСШАсанкции
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