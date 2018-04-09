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Польша готовится обнародовать главную причину Смоленской катастрофы

Понедельник, 9 апреля 2018, 16:38
Польша готовится обнародовать главную причину Смоленской катастрофы

Польша вскоре обнародует технический рапорт, в котором будет названа главная причина Смоленской катастрофы.

Об этом в эфире "Польского радио" заявил председатель подкомиссии по вопросам расследования катастрофы Антоний Мацеревич.

По его словам, рапорт дает ответ на вопрос о том, как произошла катастрофа.

Он добавил, что в техническом рапорте члены подкомиссии сосредоточились на вопросах, что стало непосредственной причиной смерти людей на борту, ведь предыдущие правительственные комиссии обращали внимание на сотни различных вопросов, кроме этого.

Мацеревич напомнил, что в прошлом году руководитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина и Алексей Морозов, который возглавлял техническую комиссию по расследованию причин Смоленской катастрофы заявили: россиянам было известно, что у самолета были перебои до того, как он упал, однако их они не изучали, поскольку они, по мнению комиссии, не были "важными".

"Однако Морозов соврал: россияне расследовали причины этих перебоев и обнаружили, что был взрыв, который они связали с гидравлическим ударом. Но хотя описание этого взрыва очень точное, у России нет документации (по нему), никто до сих пор не обратил на это внимания", - заявил Мацеревич.

"В этом рапорте представлены главные технические вопросы. Мы не исключаем, что появятся какие-то доказательные материалы, которые углубят и уточнят технические вопросы, которые до сих пор не рассматривались. Однако главная причина описана исчерпывающе и убедительно", - заявил Мацеревич.

Напомним, самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска. В катастрофе погибли 96 человек: польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что удерживая обломки Ту-154М, Россия дает основания считать, что она в чем-то виновата. В правительстве Польши заявляли, что готовят жалобу в Международный Суд ООН за российское расследование по делу Смоленской катастрофы и за отказ России возвращать обломки самолета ТУ-154М.

Россия считает безосновательными обвинения Польши в сокрытии свидетелей, которые могут пролить свет на причины Смоленской катастрофы. 

Прокуратура Польши сформулировала обвинения в адрес российских диспетчеров и третьего лица в башне контроля за полетами в деле расследования Смоленской катастрофы. Диспетчеров обвиняют в умышленных действиях, приведших к катастрофе.

Также согласно выводам комиссии, с самолетом произошла частичная дефрагментация в 900 метрах от линии взлетно-посадочной полосы аэропорта в Смоленске, а диспетчеры в Смоленске неправильно вели президентский самолет на посадку.

Украинская правда, Укринформ

Темы: ПольшаРосcиякатастрофы
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