Боевики снова нарушили "перемирие", трое бойцов получили ранения

В понедельник боевики ОРДЛО снова нарушили "перемирие" и осуществили 18 обстрелов по силам АТО, применяя вооружение, запрещенное минскими соглашениями, трое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 9 апреля.

В частности, на донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино и Лебединского, из 120-мм минометов - возле Водяного. Близ Лебединского боевики открывали огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного и Водяного боевики стреляли из гранатометов различных систем. Крупнокалиберные пулеметы боевики применили в районе Пищевика, стрелковое оружие - возле Песков и шахты "Бутовка".

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся возле Луганского, из гранатометов по силам АТО били близ Светлодарска и Катериновки.