Боевики снова нарушили "перемирие", трое бойцов получили ранения

255 просмотров
Понедельник, 9 апреля 2018, 18:54

В понедельник боевики ОРДЛО снова нарушили "перемирие" и осуществили 18 обстрелов по силам АТО, применяя вооружение, запрещенное минскими соглашениями, трое бойцов ВСУ получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 9 апреля.

В частности, на донецком направлении из 122-мм артиллерии боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино и Лебединского, из 120-мм минометов - возле Водяного. Близ Лебединского боевики открывали огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного и Водяного боевики стреляли из гранатометов различных систем. Крупнокалиберные пулеметы боевики применили в районе Пищевика, стрелковое оружие - возле Песков и шахты "Бутовка".

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся возле Луганского, из гранатометов по силам АТО били близ Светлодарска и Катериновки.

Темы: АТО Донбасс
powered by lun.ua
По теме
На Пасху в зоне АТО 35 обстрелов, 5 раненых 9 апреля 2018, 07:24
На Пасху в зоне АТО ранены 4 военных 8 апреля 2018, 18:39
За последние десять дней в полицию Донетчины сдались 7 боевиков 8 апреля 2018, 07:57
Все новости
Главные новости
Санкции США: За сутки российские олигархи потеряли более $12 млрд, рубль обвалился
Боевики снова нарушили "перемирие", трое бойцов получили ранения
Порошенко: В вопросе миротворцев ООН на Донбассе есть определенные сдвиги
"Оппоблок" финансируют фиктивные фирмы - расследование
Все новости
исследование

Почему мы хотим есть даже тогда, когда сыты

исследование

Использование гаджетов младенцами нарушает ночной и дневной сон