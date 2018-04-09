Суд в РФ отказал Siemens в иске по "крымским турбинам"

В России Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в иске к двум структурам Ростеха" по делу о "крымских" турбинах.

Решение суда было обнародовано 9 апреля, сообщает Интерфакс.

Siemens обвиняет компании "ВО "Технопромэкспорт" и "ВО "Технопромэкспорт" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани.

Согласно санкционным ограничениям, Siemens запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает статус Крыма.

В Siemens требовали вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. В компании заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость (около 150 млн евро) и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в этих мерах отказал.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против 3 российских компаний и 3 физлиц дополнительные санкции.

9 апреля, выступая на заседании суда, представитель компании "Сименс" заявил, что суд первой инстанции при вынесении оспариваемого решения неправильно применил нормы материального права, в связи с чем было принято неправильное решение.

Также в "Сименс" заявили, что суд проигнорировал факт, что ответчики "обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана".

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд уже признал законным отказ суда низшей инстанции принять обеспечительные меры по иску российской "дочки" немецкого концерна Siemens в структуры "Ростех" по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.