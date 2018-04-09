Путин распорядился об одноразовой помощи военным предателям в Крыму

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Понедельник, 9 апреля 2018, 21:34

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате единовременной материальной помощи бывшим военным и сотрудникам внутренних дел Украины, которые проживают в аннексированном Крыму.

Как сообщает ТАСС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, выплаты будут произведены бывшим сотрудникам органов внутренних дел и органов безопасности Украины, а также проходившим службу в Вооруженных силах Украины, которые стали инвалидами в результате травмы или заболевания, полученного на службе, а также постоянно проживали в Крыму и Севастополе.

Аналогичные выплаты полагаются членам семей этих граждан, если указанные лица погибли при исполнении обязанностей.

Размеры выплат определяются законодательством, которое действовало на полуострове до 21 февраля 2014 года.

Если такие выплаты производились ранее, то при новом расчете они должны быть учтены при исчислении окончательной суммы материальной помощи, отмечается в указе.

 
 

Как известно, аннексия Крымского полуострова армией РФ началась 20 февраля 2014 года.

Темы: Крым Путин Росcия аннексия
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