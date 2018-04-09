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Порошенко похвастал 76 позицией Украины в Doing Business

Понедельник, 9 апреля 2018, 21:58

С 2013 года Украина поднялась на 76 место в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" и стремится оказаться в первой 50-ке.

Об этом в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы решительно осуществляем реформы чтобы значительно улучшить инвестиционный климат. Но больше, чем моим словам как президента, можно доверять оценке Всемирного банка - в его рейтинге Doing Business Украина поднялась с позиции 137 до моего прихода к власти в 2013 году, на 76-ю строчку - в прошлом году", - отметил Порошенко.

По его словам, такой динамики не продемонстрировала ни одна страна.

"И мы делаем все, чтобы оказаться в ближайшее время в первой 50-ке. Самое главное - это мнение инвесторов: много влиятельных фирм пришли или вернулись в Украину", - добавил президент.

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Темы: Порошенкоинвестиции
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