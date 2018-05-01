В МИД дали рекомендации украинцам, которые планируют путешествия за границу

Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации гражданам "в связи с приближением периода отпусков/каникул и возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах".

Рекомендации размещены на сайте Департмент консульской службы МИД после того, как украинцы в течение нескольких дней не могли вылететь из аэропорта города Шарм-эль-Шейх в Египте.

В связи с периодом отпусков МИД дает гражданам, которые планируют путешествия за границу, следующие рекомендации:

тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;

внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу "ДРУГ", который является инструментом предупреждения, при необходимости - розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом.

Если в аэропорту сложились неблагоприятные обстоятельства, МИД рекомендует:

безотлагательно установить связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи;

информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;

безотлагательно позвонить на "горячую линию" посольства или консульства в стране пребывания аэропорта, или на круглосуточную "горячую линию" МИД (+38 044 238 16 57), или по электронной почте (cons_or@mfa.gov.ua).

30 апреля из Египта смогли уехать все украинские туристы, чьи рейсы на вылет в Украину задерживались.

Граждане Украины с 27 апреля не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Украину. Среди более 200 человек около 40 - дети.

Вечером 28 апреля часть украинских туристов вылетела из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе во Львов и в Киев.

29 апреля начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании сообщил, что украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов, вылет планируется на 30 апреля.