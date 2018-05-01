ФРГ проверит информацию Израиля о тайной ядерной программе Ирана

В Германии внимательно проанализируют информацию Израиля относительно Ирана.

Об этом сказал журналистам представитель федерального правительства, передает "Укринформ".

"Мы детально проанализируем и оценим информацию израильской стороны", - заявил представитель пресс-службы.

"Понятно, что международное сообщество сомневается, что Иран проводит исключительно мирную ядерную программу. Именно по этой причине в 2015 году и было заключено ядерное соглашение, создав важную и надежную систему мониторинга со стороны МАГАТЭ для соблюдения соглашения", - говорится в заявлении.

"Эта независимая система мониторинга будет и в дальнейшем необходима для обеспечения соблюдения Ираном ядерных ограничений, прописанных в Соглашении, и мирного использования Тегераном ядерной энергии", - подчеркнул представитель правительства.

По его словам, МАГАТЭ должно незамедлительно заняться израильской информацией.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил руководство Ирана во лжи относительно своей ядерной программы и заявил об обнаружении иранских архивов, свидетельствующих: страна скрывает ядерные объекты.

По его словам, израильская разведка обнаружила информацию о тайной ядерной программе Ирана. Эта информация содержится в 55 тысячах файлов и 183 компакт-дисках, которые были обнаружены.

Иранское государственное агентство IRNA в ответ заявило, что Нетаньяху известен своими "смешными шоу", передает "Радио Свобода".

Перед его выступлением министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал Нетаньяху "парнем, который не может прекратить все выдумывать".

Напомним, летом 2015 года Иран с одной стороны и США, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай - с другой, договорились, что Тегеран существенно ограничивает свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Штаты могут полностью выйти из ядерной сделки с Ираном, если она не будет изменена.

В январе 2018-го госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США и их европейские союзники создали рабочие группы для обсуждения изменений в действующую ядерной сделки с Ираном.

В ежеквартальном отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран соблюдает ядерную сделку 2015 года.

В апреле Великобритания, Франция и Германия допустили возможность новой ядерной сделки с Ираном.