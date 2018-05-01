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Следствие два месяца не проводит действий по "делу Веджие Кашка" – адвокат

Вторник, 1 мая 2018, 02:28

Следственные органы РФ в Крыму на протяжении последних 2 месяцев не проводят никаких следственных действий в отношении фигурантов "дела Веджие Кашка" Бекира Дегерменджы, Асана Чапуха, Казима Аметова и Руслана Трубача.

Об этом на заседании общественного объединения "Крымская солидарность" заявил адвокат Трубача Ислям Велиев, передает "Крым.Реалии".

Российское следствие ничего не проводит с нашими подопечными практически два месяца. Единственное – продлевают меру пресечения. И какие бы ходатайства защита не заявляла, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, а воз и ныне там", – подчеркнул адвокат.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Темы: Крымкрымские татарыРосcия
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