Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Крыму на аэродроме "Бальбек" строят вторую взлетно-посадочную полосу

Вторник, 1 мая 2018, 03:30
В оккупированном Крыму на аэродроме Бальбек строят вторую взлетно-посадочную полосу

В оккупированном Крыму возе Севастополя выявлено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме "Бальбек".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"Данные получены с помощью космической съемки. Согласно снимкам, на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы, которые были начаты в январе и являются подготовительным этапом к проведению асфальтобетонных работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые также уже начаты" , - говорится в заявлении.

Новая полоса расположена параллельно уже существующей ВПП и будет иметь длину около 4 тыс. м.

"На самой строительной площадке зафиксировано около 60 единиц строительной техники и, вероятно, цементный мини-завод. Кроме того, на стоянках аэродрома зафиксированы 9 самолетов МиГ-29, 1 - Ан-26, 26 - Су-27, а также почти 100 единиц автомобильной и специальной техники", - подчеркнули в министерстве.

"Строительство дополнительной полосы для гражданских нужд создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями.

Это может свидетельствовать о намерениях оккупационной власти создать пути сообщения полуострова с территорией РФ на случай перебоев в работе аэропорта "Севастополь", или неудачи с проектом строительства Керченского моста", - отметили в МинТОТ.

"Из открытых источников известно, что строительство проводит Министерство обороны РФ. Это также может свидетельствовать о намерениях усиления военного присутствия РФ на территории оккупированного полуострова, в том числе в части военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны.

К тому же, зафиксированные параметры новой ВПП свидетельствуют о том, что после завершения строительства аэродром "Бальбек" сможет принимать все типы самолетов военной авиации, включая стратегическую", - говорится в заявлении.

 
 
 
Фото - МинВОТ

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияаэродром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
Все новости...
Реклама: