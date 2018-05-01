В оккупированном Крыму возе Севастополя выявлено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме "Бальбек".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

"Данные получены с помощью космической съемки. Согласно снимкам, на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы, которые были начаты в январе и являются подготовительным этапом к проведению асфальтобетонных работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые также уже начаты" , - говорится в заявлении.

Новая полоса расположена параллельно уже существующей ВПП и будет иметь длину около 4 тыс. м.

"На самой строительной площадке зафиксировано около 60 единиц строительной техники и, вероятно, цементный мини-завод. Кроме того, на стоянках аэродрома зафиксированы 9 самолетов МиГ-29, 1 - Ан-26, 26 - Су-27, а также почти 100 единиц автомобильной и специальной техники", - подчеркнули в министерстве.

"Строительство дополнительной полосы для гражданских нужд создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями.

Это может свидетельствовать о намерениях оккупационной власти создать пути сообщения полуострова с территорией РФ на случай перебоев в работе аэропорта "Севастополь", или неудачи с проектом строительства Керченского моста", - отметили в МинТОТ.

"Из открытых источников известно, что строительство проводит Министерство обороны РФ. Это также может свидетельствовать о намерениях усиления военного присутствия РФ на территории оккупированного полуострова, в том числе в части военно-воздушных сил и сил противовоздушной обороны.

К тому же, зафиксированные параметры новой ВПП свидетельствуют о том, что после завершения строительства аэродром "Бальбек" сможет принимать все типы самолетов военной авиации, включая стратегическую", - говорится в заявлении.