"Джавелин" сдержат танки РФ, но радикально усилить ВСУ могут только реформы - эксперт

5121 просмотр
Вторник, 1 мая 2018, 06:40

Возможности украинской армии радикально изменят не "Джавелины", а реформы структуры командования.

Об этом, комментируя заявление Госдепа о доставке в Украину ракетных комплексов "Джавелин", заявил экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, передает "Голос Америки".

"Наконец, Украина получила "Джавелины". На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрерывной агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней", - подчеркнул эксперт.

"Джавелины являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии.

Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие также требуют немедленного внимания", - подчеркнул эксперт.

"Важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. В долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие", - добавил он.

С оценкой Карпентера согласился и Люк Коффи, директор Центра исследований внешней политики в консервативной Heritage Foundation.

"Долгожданная доставка противотанковых ракет "Джавелин" в Украину является ключевым символом решительного намерения США поддерживать Украину, которая защищает себя от агрессии России", - в свою очередь заявил сенатор-республиканец Роб Портман.

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что практическая работа Вооруженных сил Украины с противотанковыми ракетными комплексами американского производства Javelin начнется 2 мая.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".  В Кремле в ответ на решение США пригрозили кровопролитием на Донбассе. 

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Темы: оружие США Украина реформы
powered by lun.ua
По теме
Полторак обозначил, когда ВСУ начнут работать с "Джавелинами" 30 апреля 2018, 23:29
Порошенко подтвердил: Javelin'ы уже в Украине 30 апреля 2018, 20:40
США поставили Украине ракетные комплексы Javelin – СМИ 30 апреля 2018, 16:36
Все новости
Главные новости
"Джавелины" сдержат танки РФ, но радикально усилить ВСУ могут только реформы - эксперт
Балух придерживается голодовки 43 дня и прекращать ее не планирует – Чийгоз
Из Египта забрали всех украинских туристов, чьи вылеты задерживались
Порошенко подтвердил: Javelin'ы уже в Украине
Все новости