Возможности украинской армии радикально изменят не "Джавелины", а реформы структуры командования.

Об этом, комментируя заявление Госдепа о доставке в Украину ракетных комплексов "Джавелин", заявил экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, передает "Голос Америки".

"Наконец, Украина получила "Джавелины". На моральном, политическом, тактическом и стратегическом уровне это правильное решение, которое поможет Украине защититься от непрерывной агрессии России, которая уже унесла более 10 000 жизней", - подчеркнул эксперт.

"Джавелины являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии.

Значительно важнее структура командования вооруженных сил, которая отчаянно нуждается в реформировании в соответствии со стандартами НАТО, а также уровень подготовки и боеготовности украинских войск - обе эти составляющие также требуют немедленного внимания", - подчеркнул эксперт.

Finally, it's important to remember that Ukraine is paying for these missiles. It would be far better in the long-run if Ukraine reformed its defense industry (i.e. made it more transparent and less susceptible to corruption) so it could produce anti-tank weapons itself. <4/4> — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

Far more important is the military's command structure, which desperately needs to be reformed according to NATO standards, and the training and readiness of Ukraine's troops, which both need urgent attention. <3/4> — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

That said, no one should fool themselves into thinking that Javelin missiles are a game-changer. Javelins are useful weapons that will have a limited deterrent effect, but they won't fundamentally change the warfighting capabilities of the Ukrainian military. <2/4> — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

Finally Ukraine gets Javelin anti-tank missiles. On a moral, political, tactical, and strategic level this is the right decision and will help Ukraine defend against Russia's unyielding war of aggression, which has claimed over 10,000 lives. <THREAD> https://t.co/ytjPAOp019 — Michael Carpenter (@mikercarpenter) April 30, 2018

"Важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. В долгосрочной перспективе будет значительно лучше, если Украина реформирует свою оборонную промышленность (то есть сделает ее более прозрачной и менее уязвимой к коррупции), чтобы быть способной самостоятельно производить противотанковое оружие", - добавил он.

С оценкой Карпентера согласился и Люк Коффи, директор Центра исследований внешней политики в консервативной Heritage Foundation.

Great thread. I agree 100%: Javelin isn’t a game changer but should be one important piece of a larger and comprehensive strategy. https://t.co/NwjIhYaZrL — Luke Coffey (@LukeDCoffey) April 30, 2018

"Долгожданная доставка противотанковых ракет "Джавелин" в Украину является ключевым символом решительного намерения США поддерживать Украину, которая защищает себя от агрессии России", - в свою очередь заявил сенатор-республиканец Роб Портман.

The long-awaited delivery of Javelin anti-tank missiles to #Ukraine is a key symbol of America’s commitment to stand with Ukraine as it defends itself against Russian aggression. https://t.co/2GTARVJ5h9 — Rob Portman (@senrobportman) April 30, 2018

30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил поступление в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.

Глава Минобороны Степан Полторак сообщил, что практическая работа Вооруженных сил Украины с противотанковыми ракетными комплексами американского производства Javelin начнется 2 мая.

23 декабря 2017 года в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В Кремле в ответ на решение США пригрозили кровопролитием на Донбассе.

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.