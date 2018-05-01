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КГГА: Завершение соглашения с "Киевэнерго" не повлияет на тарифы

Вторник, 1 мая 2018, 08:38

Организационные процессы завершения соглашения с ОАО "Киевэнерго" не вызовут повышения тарифов на отопление и горячую воду для киевлян.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"Тарифы на тепло - это структурированная вещь. "Львиную" долю тарифа на тепло составляет стоимость природного газа. Поэтому тариф на тепловую энергию будет зависеть от того, как будет меняться цена на газ. Если цена на газ не будет меняться, то тарифы на тепло также останутся неизменными", - пояснил он.

Пантелеев подчеркнул, что одной из стратегических задач городских властей в ближайшие 5-10 лет является модернизация системы теплоснабжения города. Это позволит снизить неэффективные тепловые потери, влияющие на тариф.

По его словам, планирование и выполнение этой работы проводится с привлечением международных компаний.

Пантелеев отметил, что для полноценной модернизации теплового хозяйства столицы необходимы колоссальные средства, ведь подавляющее большинство сетей изношены, объекты теплогенерации построены десятки лет назад.

"Необходимо гибридное финансирование. Будем аккумулировать и средства города, но ориентироваться и на привлечение средств под окупаемые проекты", - отметил он.

Как сообщалось, 24 апреля Киевский городской совет принял решение о продлении договора с ПАО "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 31 июля 2018 года.

Срок действия договора с ПАО "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы истекал 27 апреля 2018 года.

В 2017 году закончился договор города с "Киевэнерго" об использовании целостного энергетического комплекса столицы. КГГА продлевала действие договора до конца отопительного сезона 2017-2018 годов.

К новому отопительному сезону тепловое хозяйство Киева будет готовить уже коммунальное предприятие "Киевтеплосети". Однако, как обнаружилось, у предприятия нет для этого полномочий — нет ни лицензии, ни утвержденных тарифов.

Тем не менее городской совет одобрил выделение свыше 1 млрд грн на поддержание коммунального предприятия в первые месяцы работы.

Темы: КиевэнергетикаАхметовтарифы
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