Бывшую страницу штаба АТО взломали

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Вторник, 1 мая 2018, 10:27

Бывшую страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook взломали.

По состоянию на утро вторника, на странице www.facebook.com/ato.news рекламируются незаконные вооруженные формирования ОРДЛО.

Обновлено: По состоянию на 10:40 страница недоступна.

В то же время информация о ситуации на Донбассе теперь публикуется на другой странице: https://www.facebook.com/jfo.news/ 

Как известно, 30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО на операцию Объединенных сил. 

Пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.

Украинская правда
Темы: АТО интернет
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