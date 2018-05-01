Бывшую страницу штаба АТО взломали

Бывшую страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook взломали.

По состоянию на утро вторника, на странице www.facebook.com/ato.news рекламируются незаконные вооруженные формирования ОРДЛО.

Обновлено: По состоянию на 10:40 страница недоступна.

В то же время информация о ситуации на Донбассе теперь публикуется на другой странице: https://www.facebook.com/jfo.news/

Как известно, 30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО на операцию Объединенных сил.

Пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.