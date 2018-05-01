Бывшую страницу штаба АТО взломали
Вторник, 1 мая 2018, 10:27
Бывшую страницу пресс-центра штаба АТО в Facebook взломали.
По состоянию на утро вторника, на странице www.facebook.com/ato.news рекламируются незаконные вооруженные формирования ОРДЛО.
Обновлено: По состоянию на 10:40 страница недоступна.
В то же время информация о ситуации на Донбассе теперь публикуется на другой странице: https://www.facebook.com/jfo.news/
Как известно, 30 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО об изменении формата АТО на операцию Объединенных сил.
Пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность.
Украинская правда